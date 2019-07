Ma sul nuovo Spezia si nutre un certo scetticismo

La Spezia - Sarà il proverbiale mugugno in azione h24, fatto sta che lo Spezia che è salito a Sarnano per il ritiro estivo non esce promosso dal sondaggio lanciato da CDS qualche giorno fa. In 1.800 circa hanno risposto alla domanda "Lo Spezia 19/20 prende forma, secondo voi oggi è più forte o più debole del suo predecessore?". Ebbene, il 61% vede la squadra indebolita rispetto a quella che ha chiuso la stagione con Pasquale Marino mentre il restante 39% crede che l'organico sia stato reso più forte sulla carta. Non è d'altra parte escluso che ad agosto arrivino nuovi correttivi se ci saranno cessioni nelle prossime settimane.