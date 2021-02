Ma il vero spareggio salvezza è Crotone-Cagliari di domenica

La Spezia - La sfida dello Scida è davvero una partita da ultima spiaggia per una delle due concorrenti. Quantomeno per il Crotone, che domani alle 15 ospita il Cagliari e cerca una vittoria che sarebbe l'ultimo appiglio per rimanere aggrappato alla categoria. Sono 12 i punti peri calabresi, oggi fanalino di coda, e 15 per i sardi che occupano il terzultimo posto. Freschi oltretutto di cambio in panchina - da Di Francesco a Semplici - e alla ricerca di un successo che manca ormai da novembre scorso.