MOROSINI SORPRENDE TUTTI, AVANTI ASCOLI

La Spezia - SPEZIA-ASCOLI 0-1

Marcatore: 30'pt Morosini



SPEZIA (4-3-3)

Scuffet; Salva Ferrer, Erlic, Capradossi, Marchizza; Bartolomei, M. Ricci, Mora (7'st Mastinu); F. Ricci, Gyasi, Bidaoui. A disp. Krapikas, Desjardins, Vignali, Ramos, Acampora, Di Gaudio, Nzola, Mastinu, Gudjohnsen, Terzi, Reinhart, Maggiore. All. Vincenzo Italiano



ASCOLI (4-3-1-2)

Leali; Andreoni, Brosco, Gravillon, Sernicola; Eramo, Brlek, Troiano; Morosini; Scamacca, Trotta. A disp. Marchegiani, Novi, Valentini, Ferigra, Pucino, Cavion, Petrucci, Ninkovic, Padoin, Matos, Pinto, Covic. All. Roberto Stellone



Arbitro: Niccolò Baroni di Firenze

Assistenti: Rober Avalos di Legnano e Vincenzo Soricaro di Barletta

Iv uomo: Matteo Marchetti di Ostia L.

Ammoniti: Troiano, Salva Ferrer, Sernicola, Mora

Recupero: 2'(pt)



PRE-PARTITA

17.08 - Ha provato e riprovato già questa mattina per capire se poteva essere della partita ma alla fine il responso dice no: Andrej Galabinov non solo non sarà al centro dell'attacco dell'undici da opporre all'Ascoli, ma non siederà nemmeno in panchina. L'affaticamento all'adduttore con cui era arrivato alla vigilia del match dunque non è dunque completamente superato e così lo Spezia ha deciso di non rischiare. Così Italiano cambia i connotati della squadra, giocando sul fattore sorpresa.



17.24 - Di certo c'è il 4-3-3 e il ritorno di Martin Erlic al centro della difesa. Per il resto il tecnico aquilotto decide di cambiare: intanto sceglie Gyasi come punta centrale e non uno fra Nzola e Gudj, propenendendo per una squadra che giochi con palla a terra e ripartenze. Con l'italo-ghanese gli interpreti dell'attacco saranno Federico Ricci e Bidaoui. Detto di Erlic, che farà coppia con Capradossi, confermati i terzini Salva Ferrer e Marchizza. Nel mezzo cabina di regia affidata a Matteo Ricci con Bartolomei e Mora, capitano di giornata, nei ruoli di cursori.



PRIMO TEMPO

Gli 8mila di Viale Fieschi sono già uno spettacolo prima che tutto parta. Se è per quello già nella camminata che porta al tempio, fra ritorni eccellenti, battute scaramantiche e tanta voglia di esultare ancora. Figuriamoci quando le ultime luci della giornata vanno a morire sulle Alpi Apuane, consegnandoci un biliardo illuminato e un entusiasmo canoro e coreografico che non si vedeva da tempo. Come la Cremonese martedì sera, gli ospiti in giallo e col rombo contro uno Spezia nella consueta prima divisa e un attacco, come detto, inedito. Inizio equilibrato, l'Ascoli pressa alto e dopo 1' prova ad impensierire Scuffet ma la battuta di Scamacca non può far danni. Tornerà al tiro al 5' il gioiellino scuola Sassuolo che non se la fa dire due volte quando trova lo spazio per girare su sè stesso e calciare a rete: Scuffet c'è. Sernicola tocca duro Federico Ricci su un'uscita palla al piede dello Spezia, il Picco tuona contro l'arbitro Baroni che potrebbe ammonire ma dopo nemmeno 9' preferisce il rimprovero verbale. Non è venuta a difendersi la squadra di Stellone che, anzi, fraseggia piuttosto bene palla a terra, cercando soprattutto il lancio lungo per le sponde di Scamacca. Splendida la giocata sul posto di Matteo Ricci che lancia suo fratello nello spazio ma non c'è Gyasi al centro per la ricezione. Al 14' Federico ci prova in solitudine, spostandosi verso il centro e calciando col sinistro: centrale e non difficile per Leali. Finirà invece sui glutei di Martin Erlic la girata di volo di Scamacca ben servito da Andreoni: gara godibile, entrambe fanno la loro parte.



Nell'equilibrio del match, passa l'Ascoli.

Quando lo Spezia riesce a dare ampiezza si vedono le giocate: come quella che innesca Salva Ferrer, abile a guadagnare il fondo e scodellarla al centro dove trova, appostato sul secondo palo, un liberissimo Bidaoui che colpisce di prima intenzione con un timido piattone destinato alle braccia di Leali. E' un break comunque positivo per gli aquilotti che per diversi minuti stazionando in zona d'attacco, schiacciando soprattutto sulla fascia destra. L'Ascoli si mette pazientemente a protezione, coprendo ogni pertugio e cercando soprattutto di non lasciare la giocata facile a Mora e Bartolomei, centrocampisti sempre molto bravi ad inserirsi e, secondo noi, possibile chiave tattica del match. Contestato Baroni per un paio di decisioni di opposto metro, secondi prima che l'Ascoli si porti in vantaggio: Andreoni scappa via sulla destra e cross dentro l'area dove Morosini è bravissimo ad intervenire e beffare Scuffet con l'incornata a fil di palo.



Lo Spezia ci prova ma davanti ha dieci giocatori dietro la linea della palla.

Non c'è depressione nel cuore dei bianchi che si mettono di buzzo buono ad assediare l'area avversaria senza però trovare gli spazi e una conclusione che varrebbe il pari: ci proveranno Bidaoui e Mora, poco prima che lo stesso belga-marocchino non semini il panico sul limite dell'area, stramazzando al suolo in posizione interessante. La barriera ci mette una pezza sul siluro di Bartolomei e l'Ascoli può respirare anche se è roba di un attimo perchè i bianchi si rimettono subito sotto. Nove giocatori dietro la linea della palla, per accompagnare la partita all'intervallo in una condizione di vantaggio: l'Ascoli comincia a perdere tempo su ogni situazione possibile, il pubblico si schermisce ma è ciò che si può aspettare. E così, dopo una lunga serie di corner senza esito, si va all'intervallo: per cambiarla c'è bisogno di un guizzo perché l'avversario ha solidità e il risultato dalla propria parte.



SECONDO TEMPO

Quattro minuti ai paletti dal ritorno in campo, prima che l'arbitro Baroni fischi un fallo e punisca addirittura col giallo un intervento invece regolare di Mora: il Picco si avvelena per un'altra decisione che fa pensare ma non c'è tempo per recriminare perché l'Ascoli trova una ripartenza veloce con l'intervento di Erlic in area piccola a liberare una situazione pericolosissima. Fatica Gyasi a fare il centroboa, un aspetto che non è possibile dimenticare perché sono tanti i palloni che arrivano in area per qualcuno che non c'è. Mastinu per Mora è un cambio per accendere la luce e per evitare di rimanere in dieci in una fase cruciale del match: più i minuti passano d'altro canto più è complicato sfondare il muro piceno.