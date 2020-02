MORA E BARTOLOMEI, MEDIANA DI SOSTANZA NELLA TANA DEL 'CURI'

Sfida d'alta classifica fra due squadre in salute: il Perugia gioca anche per il compianto Luciano Gaucci, lo Spezia mira il decimo risultato utile consecutivo. Davanti confermato il tridente, ma c'è ampia scelta anche in caso di sostituzioni.

La Spezia - PERUGIA-SPEZIA



PERUGIA: (3-5-2) Vicario; Rajkovic, Angella, Gyomber; Mazzocchi, Falzerano, Greco, Nicolussi, Falasco; Melchiorri, Iemmello. A disp. Fulignati, Albertoni, Rosi, Nzita, Carraro, Sgarbi, Falcinelli, Dragomir, Buonaiuto, Barone, Kouan, Capone. All.: Cosmi.



SPEZIA: (4-3-3) Scuffet; Ferrer, Erlic, Capradossi Marchizza; Bartolomei, M. Ricci, Mora; Ragusa, Nzola, Gyasi. A disp. Krapikas, Desjardins, Vignali, Ramos, Acampora, Di Gaudio, Mastinu, Ricci F., Galabinov, Gudjohnsen, Terzi, Bidaoui. All. Italiano



Arbitro: Gianluca Aureliano di Bologna

Assistenti: Gianluca Sechi (Sassari) e Davide Miele (Torino)

Iv Uomo: Ermanno Feliciani (Teramo)



PRE-PARTITA

17.30 - In una delle tane più complicate della serie B, lo Spezia di Italiano va alla ricerca della cifra tonda: dopo nove risultati utili consecutivi gli aquilotti cercheranno di uscire dal Curi con punti in tasca per fare 10. Niente partita per Giulio Maggiore, squalificato, la formazione è quella che ti aspetti: davanti a Scuffet, confermato il pachetto arretrato che fa bene ormai da tanto tempo, con Matteo Ricci alla regia, e il rientrante Bartolomei ad agire da mezzo destro, insieme a Mora suo omologo a sinistra. Anche davanti nessuna sorpresa: il tridente visto nelle ultime due uscite dà garanzie e così vicino a M'Bala Nzola ci saranno ancora Nino Ragusa a destra e Gyasi a sinistra.