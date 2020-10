M'Bala Nzola aquilotto fino al 2023

La Spezia - Acquisto importante e di prospettiva quello che arriva a 48 ore dalla chiusura del mercato vero e proprio. M'Bala Nzola diventa un calciatore di proprietà dello Spezia, con cui sigla un contratto triennale da svincolato. Il Trapani non è riuscito purtroppo a partecipare al campionato di serie C vedendo svincolata l'intera rosa. Tra questi proprio il francese, rimasto in attesa degli eventi per settimane e sperando di poter tornare ad indossare la maglia bianca il prima possibile. Così alla fine è stato.

Saputo dello svincolo d'autorità dai granata e dell'imminente accordo con lo Spezia, Nzola ha mandato un messaggio in sede: "Sto tornando a casa". Segnale del rapporto nato con la piazza, che segue quello con Vincenzo Italiano che lo ha saputo valorizzare come pochi altri tecnici nella sua carriera. Via Melara avrebbe potuto riscattarlo prima della finale di ritorno dei play off di serie B ad una cifra attorno ai 900mila euro, lasciando però scadere l'opzione viste le incognite del momento e la cifra molto impegnativa. A sette settimane da quel giorno, Nzola è di nuovo aquilotto.