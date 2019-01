Lutto per l'ex diesse Andrissi, è scomparsa la madre Edda

La Spezia - Lo Spezia Calcio si stringe attorno a Gianluca Andrissi, ex direttore sportivo aquilotto nella scorsa stagione. Il dirigente ha infatti perso in queste ore la madre Edda, al cui capezzale si è recato anche in questi giorni di lavoro serrato per gli uomini mercato. Anche dalla Spezia dimostrazioni d'affetto sono state espresse in queste ore nei confronti di un professionista che ha lasciato un grande ricordo all'interno dell'ambiente.