Lunga trasferta siciliana, Cestistica Spezzina all'esordio in campionato

La Spezia - Esordio in campionato per la Crédit Agricole, che domani alle 19.30 affronterà l’Alma Patti. Sfida inedita quella del PalaSerranò tra la squadra ligure e quella siciliana, e c’è molta curiosità attorno alla gara perché Patti ha fatto una campagna acquisti da categoria superiore nonostante lo status di neopromossa. Le spezzine, invece, avranno tanta voglia di riscattarsi dopo l’impresa di Moncalieri soltanto sfiorata contro Alpo, poi finalista, in quella che è stata una vera e propria maratona di 55 minuti spettacolari ma estenuanti. La direzione di gara è stata affidata ai signori Marcello Martinelli di Brescia e Paolo Sordi di Casalmorano (Cr).



"Giochiamo contro una squadra atipica - afferma il coach bianconero, Marco Corsolini -, nel senso che non è la classica neopromossa, anzi, ha fatto un mercato importante prendendo tre giocatrici di A1 come Galbiati, Cupido e Marta Verona, oltre ad altri buoni elementi per la A2. Giocare là per noi significa fare una trasferta notevole e complicata a livello logistico, ma ci adatteremo come faranno tutte le altre squadre nel corso del campionato. Noi stiamo molto bene fisicamente, sia perché la preparazione è andata bene, sia perché abbiamo avuto l'opportunità di giocare una partita e mezzo in Coppa Italia ad un livello molto alto. Il calendario di queste prime gare, inoltre, ci vede affrontare quattro delle sette squadre che si contenderanno presumibilmente i quattro posti riservati al girone sud alle Final Eight di Coppa Italia 2021, per cui sarà un inizio un po' in salita, con l'altra trasferta con volo alla terza giornata in casa del CUS Cagliari, ma ci faremo trovare pronti".