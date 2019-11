Lunga trasferta ad Ariano Irpino per la Cestistica Spezzina

Quasi 700 km da percorrere per questa sfida d'alta classifica. Coach Corsolini: "Giocare in casa loro non è mai facile, hanno perso soltanto con la capolista Campobasso e con Faenza".

La Spezia - La Crédit Agricole si appresta ad affrontare la trasferta più lunga di tutto il suo campionato. Domani alle 18, infatti, verrà ospitata dalla Farmacia del Tricolle Ariano Irpino, in una partita dal sapore di alta classifica: la sfida sarà tra la seconda (le bianconere) e la quarta forza del torneo, separate da quattro punti. “Giochiamo contro una squadra che sta facendo molto bene - afferma il tecnico delle spezzine, Marco Corsolini -, costruita in maniera intelligente e ottimamente allenata. Giocare in casa loro non è mai facile, inoltre hanno perso soltanto con la capolista Campobasso e con Faenza, dove anche noi siamo usciti sconfitti: questo per dimostrare la qualità e la validità di Ariano Irpino. Per quanto ci riguarda sarà una partita difficile ed importante, ma per fortuna tutte le giocatrici sono a disposizione, incluse quelle che erano acciaccate in precedenza”. La direzione di gara è stata affidata a Lucia Bernardo di Aprilia (Lt) e Simone Settepanella di Roseto degli Abruzzi (Te).