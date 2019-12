Lunezia vince al tie-break e rimane in scia alla capoclassifica

La Spezia - LUNEZIA – COGOLETO 3-2

Set: 23-25 / 25-17 / 16-25 / 25-17 / 15-13

LUNEZIA VOLLEY: Brizzi 4, Lupi 22, Mendoza 6, Buccelli 0, Santagostino 14, Marku 20, Gorgoglione 14,

Bernardini 0, Fiorino libero; n.e. Lazzarini, Zunino, Spadone e Salvetti. All. Giannoni e Giannini.



CFFS COGOLETO: Bruzzone, Serranò, Vignali, Torelli, Marovelli, Dagnino, Stoppelli, Perata libero; n.e. Patrone, Tersitti, Urbani. All. Pecorari.



Arbitro: Centodasti S. e Piazza A.



Il tie-break allo spasimo imposto da un Cffs Cogoleto forse più ostico del previsto costa al Lunezia Volley, al

Palabologna sarzanese, quel punto di cui ora la sopravanza in classifica la Normac Genova neocapolista solitaria. Ad

ogni modo, biancoblu subito lì dietro e diciamo pure che questo successo è la prova di come loro sappiano eventualmente vincere anche soffrendo, cosa ancora non verificatasi in precedenza in questo campionato. E poi

questo tipo di vittorie, oltre al carattere, tempra la stessa compattezza di squadra. Per la cronaca stavolta la Brizzi al palleggio con la Lupi opposto, al centro la Santagostino e la Mendoza in alternanza con la Buccelli, di banda la Gorgoglione e capitan Marku con apparizione della Bernardini (la Fiorino il libero). Passando alle ospiti capitan Bruzzone ad alzare e la Serranò in diagonale, in mezzo la Vignali e un’altra a rotazione, all’ala la Torelli e la Manovelli con la Perata libero; comunque sono entrate pure quasi tutte le altre.



Questi poi gli altri risultati in quella che in Serie C ligure femminile di pallavolo era l’ 8.a giornata: Admo Lavagna –

Nuova Lega Pallavolo S. Remo 3-0, Avis Casarza Ligure – Tigullio Project 0-3, Grafiche Amadeo San Remo – Vgp

Sestri Ponente 1-3, Iglina Albisola – Subaru Olympia Voltri 3-1, Normac Genova – Albenga 3-0, Volare Arenzano –

Celle Varazze 2-3.



Ne consegue una classifica che recita: Normac Genova punti 24, Volley Lunezia 23, Vgp Sestri P. e Iglina Albisola

18, Cffs Cogoleto 14, Albenga 13, Admo Lavagna 12, Celle Varazze 9. Tigullio Project 8, 7, Casarza Ligure 5, Volare Arenzano e Subaru Olympia Voltri 5, Tigullio Project e Admo Lavagna 4, Nuova Lega Pallavolo San Remo 3, Grafiche Amadeo S. Remo 2.