Lunezia, arriva Rimini. Ballano punti fondamentali

La Spezia - Confronto molto importante, quello che sabato attende al Palabologna sarzanese il Lunezia Volley, alle ore 18.30: per la 19.a giornata del campionato di Serie B2 femminile nazionale di

pallavolo / Girone E. Arriva infatti a Sarzana l’ Acli Stella Rimini e una vittoria da 3 punti significherebbe per le biancoblu portarsi a un punto soltanto dalle stesse romagnole. Arbitrano Massimiliano Boscato e Filippo Ferrari, sarzanesi a meno di clamorose sorprese al completo, benché lo schiacciatore Alessandra Tomaino (ora capitano data l’assenza di Denisa

Marku) sia alle prese con qualche risentimento muscolare. A proposito della Marku, Denisa ha lasciato le stampelle, per quanto il recupero sia ancora lungo e come noto di rientrare se ne parla la prossima stagione sportiva.



Questa infine l’odierna classifica nel raggruppamento, con le “lunensi” ancora in zona-retrocessione, seppur per un pelo; ricordiamo che salvo ripescaggi scendono in C le ultime

quattro…Bionatura Nottolini Capannori punti 50, Libertas Forlì 45, Csi Clai Imola 38, Vemac Vignola e Tirabassi e Vezzali Reggio Emilia 34, Texcart Mondial Carpi 28, Acli Stella Rimini e

My Mech Cervia 27, Gramsci Pool Reggio E. 26, Idea Bologna 25, Volley Lunezia 23, Autorev La Spezia 18, Calerno S. Ilario 3, Fanball Carrarese 0.