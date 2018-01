Lunezia, arriva Bologna: capitan Marku dovrà operarsi

La Spezia - Lunezia Volley in linea di massima al completo questo pomeriggio a partire dalle 18.30 contro l’Idea Bologna al Palabologna sarzanese, con l’eccezione ovviamente di capitan Denisa Marku che come noto ha il ginocchio gonfio da prima di Natale: molto probabile l’operazione ai crociati a metà gennaio, campionato che per lei appare compromesso. Non è da escludere che il Volley Lunezia torni sul mercato; nel frattempo, prevedibile quello Tomaino-Gorgoglione come tandem di schiacciatori titolari, con la Bernardini però pronta e la possibilità di riportare al suo vecchio ruolo la Fiorino (nel qual caso da secondo libero fungerebbe la Salvetti).

Arbitrano Andrea Natalini e Valerio Degl’Innocenti. Il campionato di serie B2 femminile nazionale, girone E, riprende con l’undicesima giornata. In classifica le bolognesi sono un punto dietro alle “lunensi”, le quali pertanto sono chiamate a vincere, peraltro un successo potrebbe significare l’uscita dalla zona-retrocessione. Per la cronaca i festeggiamenti non hanno impedito alacre lavoro anche durante le stesse feste.