Lunezia Volley batte Albenga e torna in testa

La Spezia - Il Lunezia Volley vince di netto anche ad Albenga e, siccome la Normac Genova ha vinto solo al tie-break, le biancoblu sono di nuovo prime seppur in coabitazione con le stesse genovesi. Purtroppo infortunio a capitan Marku nel primo set, si spera di recuperarla per il big-match in casa dell’altra capolista, nel prossimo turno. Per la cronaca, contro l’ Albenga la Brizzi in costruzione con la Lupi opposto, in mezzo la Santagostino e la Mendoza più (fugacemente) la Buccelli; di mano la Gorgoglione e la Marku, quando poi quest'ultima si è fatta male, l’hanno sostituita la Bernardini e soprattutto la Zanini.

Questi poi gli altri risultati in quella che in Serie C ligure femminile era la 9.a giornata: Avis Casarza Ligure – Iglina Albisola 0-3, Celle Varazze – Grafiche Amadeo San Remo 0-3, Cffs Cogoleto – Tigullio Project 2-3, Nuova Lega Pallavolo S. Remo – Normac Ge 2-3, Subaru Olympia Voltri – Volare Arenzano 3-1, Vgp Sestri Ponente – Admo Lavagna 3-0.

Consegue una classifica che recita…Normac Genova e Lunezia Volley punti 26, Vgp Sestri P. e Iglina Albisola 21, Cffs Cogoleto 15, Albenga 13 e Admo Lavagna 13, Celle Varazze 9, Olympia Subaru Voltri 8, Amadeo S. Remo, Volare Arenzano, Avis Casarza L. 5, Nuova Lega Pallavolo San Remo 4.



ALBENGA – LUNEZIA 1 - 3

Set: 21-25 / 25-17 / 20-25 / 22-25.

VOLLEY ALBENGA: Cassisi, Andreetto, Basso, Carofiglio, Cavallaro, Curto, Pratali, Salaco, Luzzo libero; n.e. Portomauro, Scirocco, Cafagno. All. Di Vicino.

LUNEZIA VOLLEY: Brizzi 3, Lupi 13, Santagostino 9, Buccelli 0, Mendoza 9, Gorgoglione 10, Marku 2, Zanini 14, Bernardini 1, Fiorino libero; n.e. Soriani. All. Giannoni e Giannini.

ARBITRI: Rovere e Pagliero.



Nella foto Gery Santagostino