Lunezia Volley a Lavagna, rientra in squadra Denisa Marku

La Spezia - Trasferta molto difficile per il Lunezia Volley atteso questa sera, ore 20, alla palestra “Don Gnocchi” di Lavagna dall'Admo. La squadra parte alle 17.30 da Via della Cisa, arbitrano Giancarlo Perelli e Massimo Lerici, si gioca per l’ 11.a giornata del campionato di Serie C ligure femminile.

Al rientro dopo l’operazione la banda Serena Bernardini, quanto meno in panchina il capitano Denisa Marku, altra schiacciatrice attesa anche da molto più tempo. Morale buono, si è lavorato bene durante la pausa per le feste, benché per le festività ci sia stato ovviamente chi si è assentato.

Soddisfazione tutto sommato per quella che nell’amichevole di qualche giorno fa a Barbarasco, contro il Podenzana secondo nel Girone B della Serie D, è stata la prima sperimentazione della variante tattica “PC”: vale a dire palleggiatore-centrale, in quanto poggia su un solo centrale a fianco dell’alzatore, fondandosi per il resto solo su schiacciatori e opposto.

Per la cronaca è finita 2-2 (ci si era accordati per fare 4 set) e per la prima volta da oltre un anno ha messo piede in partita, seppur per pochi minuti, appunto la Marku che oltre tutto ha fatto pure un punto. Finora Denisa aveva “solo” ripreso di recente ad allenarsi con assiduità.