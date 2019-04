La Spezia - Non si dovrebbe andare oltre la prima settimana di giugno con i play-off di serie B. Per avere l'ufficialità delle date bisognerà però aspettare lunedì 29 aprile quando la Lega B si riunirà in assemblea per deliberare in merito. Il ritardo nella comunicazione è dovuto all'introduzione del Var che sarà installata su tutti i campi degli spareggi, sia promozione che salvezza, sin dal primo turno. Una richiesta questa portata avanti dal presidente Mauro Balata da molte settimane.