Lunedì inizia la campagna abbonamenti, sconti per i vecchi abbonati

La Spezia - Prende il via, con la fase di prelazione per i vecchi abbonati, la campagna abbonamenti delle Aquile in vista della prossima stagione calcistica. Il giorno fissato per la ripartenza è lunedì 15 luglio, quando inizierà la fase di prelazione che proseguirà fino al 27; dal 1° al 23 agosto spazio alla fase libera (gli abbonamenti potranno essere sottoscritti esclusivamente presso i locali Biglietteria dell'Intel Training Center 'B. Ferdeghini', ingresso via Sarzana. Durante la fase libera sarà attiva anche la modalità online per tariffa intera). Dopo aver valorizzato la spezzinità, l'attaccamento e la trasmissione della fede "di padre in figlio", la campagna abbonamenti 2019/2020 punta stavolta sul tema della tradizione e del ritorno alle origini ("Come prima, più di prima!"), veicolando il messaggio di un ideale ponte tra il passato e il futuro del club di Via Melara e del popolo bianco.



Ecco i prezzi 2019/2020

Fase di prelazione

Curva 110 Euro

Distinti 260 EUro

Tribuna 430 Euro



Fase libera

Curva 120 Euro

Distinti 280 Euro

Tribuna 450 Euro



Biglietti singoli.

Curva Ferrovia € 15

Distinti € 25

Tribuna € 40

Under14 € 1

Donne -50%