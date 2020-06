Lunedì il calendario della prima giornata, saranno due i posticipi

La Spezia - Un anticipo alle 21 venerdì 19 giugno, sette partite il sabato tra il pomeriggio tardo e la sera, due posticipi alla domenica sempre tra pre-serale e serale. Il primo turno della serie B estiva, e in generale tutte le giornate da spalmare sui fine settimana, avranno questa impostazione. Lo Spezia si trova alla 29esima ad avere una delle partite di cartello contro l'Empoli, le altre sono Salernitana-Pisa e Crotone-Chievo: una di queste dovrebbe andare a RaiSport che la trasmetterà in chiaro. Per adesso non ci sono avvisaglie che possa essere il "Picco" lo stadio prescelto. I due slot domenicali invece dovrebbero finire a Cremonese-Benevento e Ascoli-Perugia a rigor di logica, visto che lombardi e marchigiani si affrontano mercoledì 17 e avranno bisogno di qualche giorno di riposo in più.