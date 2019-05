Lucioni promette: "Se andiamo in A vado a Benevento in bicicletta"

La Spezia - "Cosa sono disposto a fare per la promozione in A? Tornare a Benevento in bicicletta". E così Fabio Lucioni fece un fioretto che ricorda quello di Davide Nicola quando portò in salvo il Crotone contro ogni previsione. Sabato l'ex difensore di Michele Serena sarà avversario dello Spezia nella giornata che potrebbe far impazzire di gioia il Salento. E mettere lui sui pedali. Tratto più complicato quello che da Candela sale verso le montagne del Sannio. Per il centrale originario di Terni sarebbe la seconda promozione in serie A.