La Spezia - L'Ascoli prende in prestito dalla Fiorentina Luca Ranieri. Il ventenne spezzino continuerà quindi la sua stagione in serie B dopo aver speso la prima parte dell'annata in serie A. Ex prodotto del vivaio del Canaletto, come Zaniolo e Maggiore, ha raccolto tre presenze in campionato e 2 in Coppa Italia. Il 15 febbraio sarà dunque al Picco da avversario.