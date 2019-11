Luca Ranieri fa faville e la Fiorentina lo blinda fino al 2024

La Spezia - "Mi piace moltissimo come ragazzo e come calciatore. E' una pianticella che va innaffiata e fatta crescere, con pazienza". Così Daniele Pradè celebra lo spezzino Luca Ranieri, fresco di rinnovo con la Fiorentina. L'esordio in serie A, le conferme in under 21 e una serie di grandi prestazioni ne fanno uno dei difensori giovani più in vista del calcio italiano. "La strada è ancora lunga, ho solamente vent'anni e devo avere pazienza di apprendere dai più grandi - ha detto Ranieri in conferenza stampa - Sono alla Fiorentina da quando ho 14 anni e quindi mi sono sempre visto qui". Ennesimo ragazzo passato dal Canaletto e arrivato al calcio che conta. "A me ha fatto bene fare un anno in serie B al Foggia, mi ha fatto crescere molto. Il mio idolo? Sergio Ramos, sin da quando sono bambino".