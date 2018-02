Luca De Fraia verso le dimissioni, Gallo: "E' una possibilità"

La Spezia - "Dico solo che è una possibilità, non ho altri commenti da fare". E così le strade di Luca De Fraia e dello Spezia potrebbero separarsi di nuovo. Lo conferma Fabio Gallo che con il tecnico spezzino ha formato un sodalizio di successo sin dai tempi della primavera aquilotta e poi in quel di Como. De Fraia aveva lasciato il suo posto di allenatore in seconda con l'approdo in serie B per mancanza del patentino necessario, rimanendo però come collaboratore tecnico. Presentato peraltro dallo Spezia Calcio al corso che si è tenuto tra ottobre e dicembre scorso, il 35enne ha conseguito la licenza ddi allenatore professionista di seconda categoria UEFA A proprio un paio di mesi fa. Al momento nulla di ufficiale, ma l'ipotesi di un addio inatteso non è da escludere nei prossimi giorni.