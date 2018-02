Luca De Fraia ha lasciato lo Spezia: "Ho il cuore spezzato"

Arriva il divorzio con lo spezzino, già secondo di Gallo per quattro stagioni.

La Spezia - Uno spezzino in meno nello Spezia. Sono dunque arrivate le ventilate dimissioni del collaboratore tecnico Luca De Fraia dal team di Fabio Gallo, che da questo pomeriggio lascia il "Ferdeghini" e la maglia bianca. "Colori che ho nel cuore, come amo questa città. Lascio con dolore, ho il cuore spezzato", dice il tecnico. Secondo allenatore di Gallo dai tempi della primavera aquilotta, l'anno scorso ha condiviso l'esperienza di Como. In estate l'arrivo di Roberto Chiappara, non essendo De Fraia in possesso del patentino necessario a svolgere il ruolo in serie B. Patentino peraltro conseguito proprio in queste settimane. "Ringrazio la società per avermi permesso di frequentare il corso, ma c'erano decisioni che andavano prese", chiosa signorilmente De Fraia. Al suo posto promosso Diego Del Mancino dalle giovanili.