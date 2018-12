Lottoconlospezia, ancora disponibili i numeri per vincere le maglie delle Aquile

La Spezia - Lo Spezia pareggia con la capolista, ma vince la partita del cuore. Grande successo, infatti, per la prima edizione di #lottoconlospezia.

Allo stadio Alberto Picco oltre 400 tifosi spezzini hanno sostenuto l'iniziativa dell'associazione di volontariato Tive6.

In tutti i settori dalla Curva ai distinti fino ad arrivare in tribuna i punti di raccolta sono stati travolti dalla grande partecipazione.



"Cogliamo l'occasione per ringraziare il tifo organizzato ed ogni singolo spettatore dello stadio per l'interesse dimostrato. I biglietti - spiegano gli organizzatori - per le ruote di Bari, Genova e Torino sono terminati, vi invitiamo a prenotare i numeri restanti al: 3467591049. I numeri delle ruote di Milano, Napoli e Roma, sono quelli che danno l’opportunità di vincere una delle 6 maglie dello Spezia Calcio della stagione 2018/2019: 1 numero 3 euro; 2 numeri 5 euro. I numeri delle ruote di Venezia e Firenze, danno l’opportunità di vincere una maglia dello Spezia Calcio di Luciano Spalletti della stagione 1988/1989: 1 numero 5 euro".

I numeri vincenti saranno i primi numeri estratti sulle diverse ruote dell’estrazione del 29 dicembre, la premiazione dei fortunati tifosi avverrà domenica 30 dicembre in occasione della partita Spezia-Lecce allo Stadio Alberto Picco.