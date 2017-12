Lotito vuole il Var anche per la B, il suo allenatore Inzaghi no

La Spezia - L'introduzione del Var anche in cadetteria è un'esigenza sempre più pressante per ovviare ai numerosi errori arbitrali. Un coro pressoché unanime si leva dalla serie B italiana. E Claudio Lotito, numero uno della Lazio ma anche co-patron della Salernitana, lo ha ribadito al quotidiano La Città di Salerno: "Basta errori, ora si deve introdurre la tecnologia anche in serie B. Siamo penalizzati, serve l'innovazione. Già mi sono fatto sentire con chi di dovere. I nostri ultimi risultati sono stati condizionati dagli episodi...". Di tutt'altro parere un suo dipendente illustre, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio che proprio in questi giorni si è scagliato contro l'uso della tecnologia: "Fa malissimo al calcio, toglie emozioni. Ormai non ci si abbraccia più dopo i gol e si guarda verso l'arbitro, ci toglie il gusto del calcio. Io non ci sto più, in Europa League non c'è e mi piace di più".