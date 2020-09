Lorenzo Lollo torna da Romairone, ha firmato un triennale con il Bari

quattro promozioni in carriera

La Spezia - Fu Giancarlo Romairone a cederlo al Carpi da direttore sportivo dello Spezia, è Giancarlo Romairone a portarlo al Bari a titolo definitivo. Lorenzo Lollo riparte dalla serie C alla soglia dei trent'anni lasciando il Venezia dopo una sola stagione. Il centrocampista di Luni Mare ha firmato con i pugliesi un triennale. In carriera ha già alle spalle quattro promozioni: due dalla seconda divisione alla serie B con lo Spezia e due in serie A con Carpi ed Empoli. Con gli aquilotti ha vinto anche Coppa Italia e Supercoppa di Lega Pro nell'anno della tripletta di Michele Serena.