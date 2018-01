Lopez squalificato, per Chiavari si scalda Tommaso Augello

La Spezia - Walter Lopez salterà la partita di lunedì 5 febbraio contro la Virtus Entella. Il terzino uruguaiano è stato squalificato dal giudice sportivo dopo il giallo rimediato a Carpi. Al suo posto pronto Tommaso Augello a prendere in consegna la fascia sinistra; l'ex Giana Erminio ha giocato titolare nel 4-2 contro il Perugia e nell'ultima mezz'ora dello 0-0 contro il Cittadella in questa stagione. Va in diffida poi Filippo De Col, arrivato alla quarta sanzione. Spezia che è stato inoltre multato per 1.500 euro "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso alcuni fumogeni nel proprio settore". Multe anche per Palermo (inizio in ritardo) e Venezia (fumogeni).