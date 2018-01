Lopez e Bolzoni, un altro anno di contratto all´orizzonte

La Spezia - Le doti di leader, indiscusse, la continuità di presenze e il discreto rendimento. Walter Lopez e lo Spezia sono pronti a rivedersi per allungare il rapporto professionale. Classe 1985, il difensore di nazionalità uruguayana aveva firmato in estate un biennale in scadenza 30 giugno 2019, ma si inizia a parlare in questi giorni di un possibile allungamento di un altro anno. Non è il solo giocatore sul quale lo Spezia sta meditando di muoversi: anche per Francesco Bolzoni il club sta pensando ad analogo allungamento, dopo l'acquisizione in estate del cartellino dal Novara (scambio con Sciaudone), valevole fino al 30 giugno 2019.