Lopez: "Avevo dato la parola al mister, volevo fortemente Terni"

La Spezia - “Sarei voluto arrivare prima a Terni, ma qualche intoppo burocratico ha allungato i tempi. La situazione si è sbloccata ieri ed alla fine ho raggiunto la mia nuova squadra con tanta voglia di lavorare tra l’entusiasmo dei compagni. Oggi c’era tanta gente agli allenamenti, ma mi hanno detto che questo non è nulla in confronto alle partite di campionato. Serie B o Serie C l’approccio sarà lo stesso, ci faremo trovare pronti a prescindere dalla categoria. Cercherò di dare un contributo a livello di agonismo e di esperienza, che sono le mie caratteristiche principali. Da noi in Sud America viene chiamata la ‘Garra Charrua’ e sarà a disposizione delle Fere”. Sono le prime parole di Walter Lopez da calciatore della Ternana.



"Cosa mi ha convinto del progetto? Come sapete ho ricevuto due offerte dalla Serie B, ma non ha pesato questo aspetto. Ero convinto di venire a Terni e così è stato, spingendo molto per accelerare i tempi perché volevo il rossoverde più di tutto. Su mister Gigi De Canio c’è poco da aggiungere. Vanta un curriculum importante anche in Serie A. Quando ti allena una persona del sua calibro è già di per se una grande motivazione. Con i compagni mi sono trovato subito molto bene. C’è stata una rifondazione della rosa e perciò i cambiamenti sono stati molti, ma dobbiamo remare tutti dalla stessa parte”.