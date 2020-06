Lontano dal "Picco" serve correre, per continuare a sognare in grande

La Spezia - Per alimentare i sogni bisogna correre forte, anzi fortissimo. E non solo al "Picco", dove gli aquilotti hanno messo insieme 30 dei 47 punti complessivi. No, per essere veramente protagonisti fino in fondo per la caccia grossa, è necessario fare meglio di quanto fatto fino ad oggi lontano da casa: 17 punti non sono pessimi ma con questa dote lo Spezia è la settima squadra, dopo Benevento che ne ha fatti 33, Cittadella che ne ha collezionati 27, Venezia 22, Crotone 19, Chievo 18 e Frosinone 18. Tutto questo è avvalorato dal fatto che nelle ultime nove della regular season lo Spezia giocherà cinque volte in trasferta e quattro fra le mura del "Picco". Delle esterne, eccezion fatta per Livorno e Cremona, tre sono veri e propri scontri diretti: a Verona col Chievo venerdì, poi ci sono i viaggi per Frosinone e all'ultima di campionato, a Salerno. Le altre al "Picco" vedono gli aquilotti impegnati con formazioni di medio-bassa classifica, il che non rende comunque gli impegni meno insidiosi: lunedì arriverà il Pisa, poi ci sono i match contro Cosenza, Venezia ed Entella.