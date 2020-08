Lombardi e Guerri ai tifosi: "Mascherina e distanza di sicurezza"

La Spezia - Per la politica il primo è stato Roberto Centi, poi è seguito Guido Melley. Adesso un nuovo appello accorato al tifo responsabile arriva da Giulio Guerri e Massimo Lombardi, rispettivamente presidente e vicepresidente vicario del consiglio comunale della Spezia e, prima ancora, tra i soci fondatori dello Spezia. "In questo momento di straordinaria importanza per la storia della nostra squadra e per tutti noi che da sempre l'amiamo e sosteniamo - la nota congiunta dei consiglieri e tifosi - non dobbiamo dimenticarci che, anche in un'occasione come questa, è fondamentale mantenere comportamenti prudenti, responsabili e rispettosi della nostra salute e di quella del prossimo. Ricordiamoci di non fare assembramenti, di mantenere la distanza di sicurezza e di indossare correttamente le mascherine. In questo modo confermeremo ancora una volta che, anche al di là delle imprese sportive, siamo e saremo sempre una grandissima tifoseria".