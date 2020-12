Lo striscione dei tifosi ha fatto centro: "Una grande emozione"

La Spezia - "Bellissimo". Si nutre dell'amore della piazza uno come Vincenzo Italiano e vedere lo striscione che gli ultras hanno fatto trovare appeso alla tribuna del centro sportivo di Follo gli ha riempito il cuore. "Un'altra emozione da aggiungere a tutte quelle vissute in questo anno e mezzo. La prima cosa che mi viene in mento però è il dispiacere per tutto ciò che sta accadendo. Questa gente non ha potuto vedere la propria squadra nel salto di categoria e poi nella massima serie. Non aspettiamo altro che di rivedere gli stadi aperti. Già tornare al Picco sarà importante, l'emozione più grande sarà un giorno vederlo di nuovo pieno".