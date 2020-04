Lo stop può costare la rinuncia a più di un milione di euro di entrate

La Spezia - Se la serie B fosse dichiarata conclusa anzitempo, c'è il rischio di aprire una voragine nei conti dei club cadetti. Una stima precisa non è ancora stata fatta, ma rinunciare alle ultime dieci giornate più spareggi (un terzo di stagione in pratica) potrebbero valere una cifra tra il milione e il milione e mezzo di euro. Sono per la maggior parte (almeno un 70%) i fondi della mutualità, ovvero quella parte dei diritti televisivi che la Lega di serie A gira alla Lega B (il 6%), più i diritti diretti e la quota derivante dal marketing associato. Con lo stop definitivo alla stagione, una rata finirebbe in discussione e così una buona fetta del bilancio di una società cadetta media.

Ogni società poi dovrebbe fare i conti, nel vero senso della parola, con la raccolta derivante dagli sponsor locali che hanno pagato per vedere il proprio marchio esposto alle telecamere per 19 partite casalinghe e chiuderebbero con cinque o sei meno del previsto. Meno impattante il calo delle entrate da stadio, da anni ormai una voce minore per le società e compensata in parte dal risparmio sulle trasferte non compiute. La somma di questo scenario avrebbe come primo effetto quello di una cassa integrazione prolungata per i dipendenti (lo Spezia potrebbe attivarla da questo mese), per ora prevista dal Cura Italia in un massimo di 9 settimane. Per le compagini che la attivassero da questo mese, si potrebbe arrivare ad occhio e croce fino a giugno.