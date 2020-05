Lo stop ha permesso di recuperare gli infortunati di lungo corso

La Spezia - Ragusa, Vitale e Bastoni: i tre lungodegenti della rosa aquilotta potrebbero essere già pronti a tornare ad allenarsi con i compagni nel caso in cui arrivasse il via libera agli allenamenti di gruppo. I due mesi abbondanti di pausa dall'attività agonistica ha dato tempo ai tre infortunati di recuperare dagli acciacchi. In particolare Ragusa, capocannoniere stagionale per i bianchi, sembrerebbe essersi lasciato alle spalle i problemi fisici. Per loro e per tutti i compagni, ci vorrebbe comunque qualche settimana per tornare a regime dopo il lungo stop.