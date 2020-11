Lo spezzino Mattia Biso potrebbe seguire Angelozzi a Frosinone

La Spezia - E' intenzionato a portare con sé un pezzo della sua avventura spezzina. Guido Angelozzi ha chiesto al Frosinone di poter avere al suo fianco ancora Mattia Biso come caposcout dopo averlo avuto come collaboratore nei due anni aquilotti. Il lericino, oltre ad essere un uomo di fiducia del direttore, è anche un ex calciatore dei ciociari la cui maglia ha indossato per tre stagioni tra il 2008 ed 2011.

A Frosinone rimarrà un altro ex aquilotto nella squadra del settore tecnico, ovvero Alessandro Frara per cui Angelozzi ha speso parole di elogio ieri in conferenza stampa: "Ha iniziato un percorso di crescita al mio fianco. E' un giovane e spero di formarlo per farlo diventare un dirigente importante. Farà molto scouting, un aspetto in cui credo molto".

Nella settimana di Spezia-Atalanta viene poi alla mente Davide Cangini che fu allo Spezia, oltre che da calciatore, proprio come caposcout con Angelozzi nella sua prima esperienza aquilotta del 2014/15. Ora l'ex centrocampista ha lo stesso ruolo proprio nella Dea al fianco del direttore sportivo Giovanni Sartori. Anche in questa mansione, Angelozzi si è dimostrato scopritore di talenti in questi anni.