Lo spezzino Luca Ranieri convocato per i Mondiali under 20

La Spezia - Un campionato da grande protagonista, culminato con un'amara retrocessione. Ma Luca Ranieri all'esordio in serie B ha davvero convinto tutti nella sua stagione al Foggia. Lo spezzino si è preso la maglia da titolare in inverno e non l'ha più lasciata, almeno con Gianluca Grassadonia in panchina. Terzino sinistro e centrale in una difesa sia a quattro che a tre, le sue performance non sono sfuggite a Paolo Nicolato che lo ha inserito nella lista dei 21 calciatori convocati per il Mondiale Under 20 che si disputerà dal 23 maggio al 15 giugno in Polonia. Non è l'unico spezzino, con lui anche Antonio Candela. Italia inserita nel girone B insieme a Messico, Giappone ed Ecuador.