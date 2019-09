Lo spezzino Ferrarini segna alla sua terza partita da professionista

La Spezia - Prima gioia per lo spezzino Gabriele Ferrarini. Lo spezzino classe 2000 di proprietà della Fiorentina segna il suo primo gol da professionista nell'ultimo turno di serie C con la maglia della Pistoiese. Palla a correre sulla fascia da parte di un calciatore che ha visto altre categorie come Valiani e corsa imprendibile del pronipote dei mitici Sergio e Wando Persia, fino ad entrare in area e battere il portiere in uscita. Grande gioia per un ragazzo interessantissimo che lo Spezia segue in ottica prossima stagione. "Abbiamo fatto una prestazione di squadra importante nel primo tempo, poi ci siamo abbassati nella ripresa e abbiamo subito il pareggio - ha detto a fine partita - In queste tre partite ho trovato l'approccio giusto, poi ho ancora tante cose da migliorare. Il quinto a destra è il mio ruolo preferito".



Il primo gol tra i professionisti per Ferrarini