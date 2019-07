Lo spezzino Fasano "erede" di Italiano all'Azignano in serie C

La Spezia - Spera di ripercorrere le orme dell'allenatore dello Spezia Calcio. Gianluca Fasano, terzino mancino con 350 presenze tra i pro, ha smesso da quattro anni ma si era comunque già portato avanti conseguendo il patentino da allenatore UEFA B nel 2010 a Coverciano e laureandosi in Scienze della Attività Motorie e Sportive nel 2016. Ora per lui si sono aperte le porte della carriera da allenatore in Serie C con l'Alessandria e questa stagione all'Arzignano Valchiampo dove mosse i primi passi in panchina l'attuale mister dello Spezia Calcio Vincenzo Italiano.

"Nel 2017-2018, sono diventato allenatore in seconda della Primavera dell’Entella con mister Sassarini. E’ stato un anno importante per la mia crescita - ricorda - Conclusa la parentesi con il sodalizio del presidente Gozzi e saltate alcune opportunità ho continuato ad aggiornarmi andando a vedere partite di tutte le categorie: ho seguito il settore giovanile dello Spezia, la Serie D, e qui fammi fare un ringraziamento al presidente e amico Ivan Stradini che mi ha sempre invitato a seguire la sua Fezzanese, la Serie C seguendo l’Entella e la Carrarese di Silvio Baldini che ho conosciuto e che ammiro molto, la serie B seguendo le Aquile al Picco e la Serie A seguendo la Samp di un grande allenatore come Giampaolo".



Studio, aggiornamento continuo e poi finalmente è arrivata la chiamata giusta, quella dell'Alessandria. "Esatto, a febbraio 2019 è arrivata la chiamata di mister Alberto Colombo proponendomi il ruolo di secondo all’Alessandria in Lega Pro. Una piazza importante. Ho ovviamente accettato ed è stata una bella esperienza sotto tutti i punti di vista: siamo subentrati che la squadra era penultima e siamo arrivati a disputare i Play - Off facendo un ottimo lavoro! Ora, dopo aver partecipato quest’estate ai Master Settore Giovanile e Prime Squadre de “Il Nuovo Calcio” a Coverciano, sto per affrontare una nuova esperienza lavorativa sempre con mister Colombo. Andremo ad Arzignano Valchiampo. Una società neo promossa in Lega Pro nella quale ricoprirò ancora il ruolo di allenatore in seconda. Sono contento di poter continuare con mister Colombo perché si è creato un bel rapporto ed è un tecnico molto preparato e competente dal quale c’è solo da imparare."



Guido Lorenzelli