Lo spezzino Battistella presidente della Federazione arrampicata sportiva

La Spezia - Davide Battistella è il nuovo Presidente della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana.

54 anni, spezzino, ex atleta e direttore sportivo nazionale giovanile FASI dal 1991 al 1996, Medico FMSI e118 Emergenza Sanitaria, Medico ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, è il terzo presidente della storia della Federazione.

E’ stato eletto a Roma in occasione dell’Assemblea Straordinaria con una larga maggioranza: 224 voti contro i 54 dell’altro candidato Vincenzo Adinolfi.

“Ringrazio tutti i partecipanti – ha detto subito dopo le elezioni -, chi mi ha votato ed anche chi non l’ha fatto. E’ arrivato il momento di lavorare, tutti insieme, perché le sfide che ci attendono sono tante e importanti.”.

Davide Battistella medico dello sport e del soccorso alpino è un famoso scalatore spezzino che dopo aver chiodato numerosi itinerari alla palestra del Muzzerone è entrato nel mondo della Federazione arrampicata sportiva italiana in un momento importante in cui questa disciplina è diventata sport olimpico .

Di seguito il nuovo Consiglio federale che resterà in carica fino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico.

La sua esperienza e conoscenza sarà fondamentale per la crescita di questo sport sempre più popolare tra i giovani e soprattutto in Liguria .

Presidente: Davide Battistella

Consiglieri in rappresentanza degli Affiliati: Cristina Cascone, Davide Manzoni, Ernesto Scarperi, Monica Sciajno, Antonella Strano, Luca Zuccheri.

Consiglieri in rappresentanza degli Atleti: Camilla Bendazzoli e Marcello Bombardi;

Consigliere in rappresentanza dei Tecnici: Lorenzo Angelozzi;

Consigliere in rappresentanza dei Giudici: Roberto Bruni;

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: Paolo Bramante

CONI FASI Federazione Arrampicata Sportiva Italiana

(nelle foto:il nuovo Consiglio Direttivo FASI ed il neo Presidente)