Lo spezzino Battistella confermato presidente della Federazione arrampicata

La Spezia - Sabato 12 dicembre a Milano presso il centro federale Pavesi della pallavolo italiana si è svolta l’assemblea elettiva della FASI la Federazione Arrampicata Sportiva Italiana nel corso della quale lo spezzino Davide Battistella, presidente uscente, è stato riconfermato alla presidenza per il prossimo quadriennio olimpico 2021/2024 con il totale dei voti di tutte le società sportive provenienti da tutta Italia, presenti fisicamente con protocollo covid apposito. Riconfermato in toto anche tutto il consiglio federale. Sarà un quadriennio importante, caratterizzato da due Olimpiadi - quelle di Tokyo 2021 e quelle di Parigi 2024 - in cui l’arrampicata sarà presente con ulteriori due medaglie di specialità, a significare quanto questo nuovo sport sia sempre di più in crescita e praticato da numerosi appassionati.

Una bella soddisfazione per il medico spezzino da sempre impegnato in prima persona in questo sport come atleta praticante ma anche nel lavoro nella Federazione medico sportiva italiana e nel soccorso alpino ligure.