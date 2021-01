La Spezia - Anche un altro protagonista della storica conquista della Serie A dello Spezia si accasa e si prepara a tornare in campo. Si tratta dell'esterno Totò Di Gaudio, undici presenze complessive e un gol in maglia bianca nella seconda parte della stagione, che nelle prossime ore firmerà per la Salernitana. L'attaccante ritroverà in panchina mister Castori col quale conquistò la massima serie anche Carpi, prima delle promozioni con Verona, Parma e Spezia.