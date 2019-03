Lo sfogo di Bonetto: "Sostenete i calciatori che cercano la salvezza"

La Spezia - Se il Padova ha la grinta del suo presidente Roberto Bonetto, per lo Spezia non sarà una passeggiata sabato pomeriggio. Ieri sera, ospite di Tv7 Triveneta, il patron veneto si è sfogato lasciando trapelare tutta la tensione per il momento non facile. C"i vuole rispetto per i giocatori che indossano la maglia biancoscudata, bisogna battergli le mani e incitarli - ha detto rivolto alla piazza - Questi hanno anni e anni di categoria alle spalle e hanno fatto anche le serie A. Sono loro che stanno cercando di salvare il Calcio Padova. Prendetevela con il presidente, ma non prendetevela con i giocatori. Sono cose che mi fanno dire: ma perché devo mettere questi milioni nel Padova? Mi sono stufato".