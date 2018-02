Lo scherzetto del Foggia al Palermo completa il turno. Per Novara biglietti già in vendita

Ieri a Follo la squadra ha ripresa. Personalizzato per Ammari, fisioterapia per Gilardini. Assenti i nazionali Maggiore e Pessina, l'influenzato Capelli.

La Spezia - Sorpresona dal posticipo che ha chiuso il venticinquesimo turno di campionato. Il Palermo fallisce l'aggancio in vetta uscendo sconfitto dal Foggia al 'Barbera'. Siciliani in vantaggio grazie al rigore del solito Nestorovsky, poi rimasti in dieci dopo il rosso a Coronado, si fanno rimontare dalle reti di Duhamel e Kragl che portano i pugliesi a quota 31 punti in classifica. Un successo pesante per i satanelli che si allontanano ancora dalla zona calda della classifica.



Ripresa. Intanto lo Spezia lavora da ieri a Follo per preparare la trasferta del "Piola". Contro il tecnico Mimmo Di Carlo che ha guidato i bianchi nelle ultime due stagioni, servirà un super Spezia perché il Novara è squadra con buone individualità, ringalluzzito dal successo di Cittadella e dal cambio tecnico. Ieri dopo una prima parte in sala video, il gruppo di mister Gallo si è diviso tra chi ha lavorato precauzionalmente in palestra e il resto della squadra che ha sostenuto un allenamento prettamente tecnico con partitella finale sul terreno del 'sussidiario'. Lavoro personalizzato con la palla ad intensità crescente per Ammarì; palestra e fisioterapia per Gilardino; oltre ai Nazionali Maggiore e Pessina, assente anche Capelli (febbre), aggregati i primavera Benedetti, Corbo, Giuliani e Mulattieri.



Trasferta. Biglietti in vendita sul circuito VivaTicket sino alle 19 di venerdì 16 febbraio. La curva sud, preposta a ricevere gli ospiti (capienza 2500 posti), costa 13 euro (più prevendita) a persona. I tagliandi sono acquistabili presso Durlindana, Via Picedi, 18 - La Spezia (SP), Fantoni Service, Corso Cavour, 339 - La Spezia (SP), Infotech, via Nino Bixio, 24/26 - La Spezia (SP), IAT, Piazza San Giorgio - Sarzana (SP). Tagliandi acquistabili anche presso le filiali Banco Popolare e online collegandosi al sito Vivaticket .