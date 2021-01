Lo Spezia vuole violare il "Picco" e vincere per la prima volta due partite consecutive

La Spezia - Preannunciato come combattuto e tutt’altro che scontato, Spezia-Sampdoria chiuderà il 17esimo turno di campionato nella sfida di lunedì sera al "Picco". E' uno Spezia che vuole violare il suo stadio e in generale cancellare lo zero alla voce vittorie interne: per ora Viale Fieschi non ha portato ancora vittorie come già fu per il "Manuzzi" di Cesena dove lo Spezia ha giocato tanto, anche troppo visti i risultati. Spezia-Sampdoria sarà peraltro il 91° incrocio tra due formazioni liguri nella storia della serie A a girone unico: i bianchi hanno vinto soltanto due degli ultimi 17 dì questi incroci. Per il resto sono state sconfitte, 10, e pareggi, 5. La Sampdoria sarà l'ottava squadra ligure differente affrontata dallo Spezia tra serie A e B: con l'1-2 dello scorso dicembre contro il Genoa, gli spezzini hanno interrotto una serie di imbattibilità di otto partite di campionato contro queste avversarie.



Sampdoria imbattuta in sei delle sette sfide contro squadre neopromosse in serie A con Ranieri alla guida: 4 successi, due pari e un ko. Precedentemente non era andata così bene avendone perse tre consecutivamente oltre ad un pari, con Dì Francesco (una) e Giampaolo (due). Lo Spezia non è ancora riuscito a vincere due partite consecutive in serie A e spera di farlo lunedì dopo l'expolit al "Diego Armando Maradona": in particolare, includendo anche i playoff di serie B, è dallo scorso agosto che la squadra di Italiano non centra due successi di fila in campionato.