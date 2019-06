Lo Spezia vuole provare a riavere Elio Capradossi

La Spezia - Una settimana scarsa ancora di vacanze per Elio Capradossi. Dagli States al Trentino, destinazione Pinzolo insieme alla Roma e al nuovo tecnico Fonseca. Salvo sorprese ci dovrebbe essere anche lui tra i convocati giallorossi, anche perché gli impegni delle nazionali hanno posticipato le vacanze di tanti della prima squadra e alla data del 29 giugno prossimo saranno appena all'inizio dei giorni di ferie garantiti per contratto. Possibilità di rimanere nella capitale tutte nelle mani del portoghese, lo Spezia ha deciso di tenere il segnalibro sul calciatore che l'anno scorso ha fatto vedere buone cose quando gli infortuni non l'hanno fermato.

Ricomporre l'accoppiata con lui e Terzi, che la settimana prossima dovrebbe discutere di rinnovo, non è ancora un progetto ma quantomeno uno spunto. "Ci può stare", diceva Guido Angelozzi nelle scorse ore. In verità sul classe 1996, quindi ancora in lista B, la vera concorrenza è rappresentata dalla serie A, che potrebbe scompaginare i piani. O, in seconda battuta, del Palermo di Marino che ha speso belle parole per lui. Ma in caso di cadetteria ci sarebbe anche lo Spezia, che di centrali ne cerca al momento almeno tre visto che i rientranti Marco Crocchianti e Pietro Ceccaroni difficilmente resteranno. Il primo ha perso l'intera stagione per un crociato e deve rilanciarsi ai livelli dell'annata 16/17, il secondo è visto più come elemento da difesa a tre.



E poi piace al Cittadella con cui l'anno scorso andò già in scena lo scambio Proia-Bartolomei più conguaglio. Quest'anno un nome che piace tra i granata è quello di Amedeo Benedetti, 27enne terzino sinistro che sarebbe il sostituto ideale di Tommaso Augello in partenza verso la serie A. Ma si seguono anche le possibili uscite di Calderoni dal Lecce, Di Chiara dal Benevento e Martella dal Brescia, con Crivello confermato in rosa sempre che non sia lui a chiedere di andare altrove per cercare maggiore spazio.

Dalla prossima settimana Angelozzi inzia a toccare Milano per i primi colloqui. Servirà un portiere over da affiancare a Krapikas; un volto nuovo visto che Lamanna va al Monza e Manfredini è già libero di accasarsi altrove per scadenza del contratto. A destra sempre probabile l'arrivo del portoghese Costa Ferreira, ex Trapani ma proprietà Lecce: trasformato terzino da Italiano, oggi vuole continuare a giocare in quel ruolo nonostante sia stato anche mezzala e trequartista in carriera.



A centrocampo c'è già abbondanza con Maggiore, Mora, Bartolomei, De Francesco e Ricci che Marino vorrebbe con sé a Palermo. Arriverà almeno un altro elemento, probabilmente un under in prestito, sempre che De Francesco non chieda la cessione dopo lo scarso utilizzo dell'anno appena trascorso. In avanti tutto dipenderà da Andrej Galabinov, che ha ancora due anni di contratto con lo Spezia e in cui Angelozzi crede, ma che potrebbe essere comunque oggetto delle attenzioni del mercato. Si cercano tre ali contando che Okereke è sicuro partente: due over e un giovane in prestito. Si è fatto il nome di Giacomo Tulli del Trapani, che però ha dalla sua l'età non più verde (32 anni a ottobre) e il fatto di non vedere la serie B da ben sette stagioni. Su Federico Ricci del Sassuolo le sirene di Verona e Palermo.