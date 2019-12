Lo Spezia vuole fare "pace" con i fischietti, arriva Luca Massimi

La Spezia - Arriva al Picco con dieci giorni di "ritardo" l'arbitro Luca Massimi. Era designato per Spezia-Cremonese, poi rinviata a causa dell'allerta meteo, ed è stato designato nuovamente a condurre gli aquilotti nella sfida contro la Salernitana che chiude l'anno. Il fischietto di Termoli è al secondo anno di CAN B e ha debuttato proprio con gli aquilotti in Spezia-Brescia dello scorso campionato. In stagione ha già incrociato i bianchi in quel di Pescara, la partita della svolta vinta per 1-2. Arriva dopo i due torti lamentati dagli aquilotti a Venezia e Chiavari con le espulsioni di Maggiore e Erlic. Con lui ci saranno gli assistenti Fabio Schirru di Nichelino e Riccardo Annaloro di Collegno. Quarto ufficiale Valerio Marini di Roma.