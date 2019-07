Lo Spezia valuta Scamacca e Favilli come vice-Galabinov

La Spezia - La serie B a caccia di bomber. Da Di Carmine a Ceravolo, da Coda a Donnarumma, da Moreo a Moncini. Le big cercano i gol e mai come in questa estate potrebbero essere segnati davvero tanti movimenti tra i "9". Lo Spezia al momento non partecipa a questa caccia al tesoro, forte dei due anni di contratto ancora in essere con Andrej Galabinov chiamato il prossimo anno a una stagione di riscatto. Avrà modo di svolgere tutto il ritiro con i suoi compagni e con il nuovo tecnico Italiano e, si spera, di lasciarsi alle spalle gli acciacchi fisici che ne hanno impedito un impiego continuativo nell'annata appena passata.

Angelozzi tiene in ogni caso gli occhi sui movimenti dei giovani con il desiderio di mettere in rosa un calciatore da lista B che possa giocarsi la maglia da titolare. Gianluca Scamacca del Sassuolo è una sua scoperta e rimane un profilo ritenuto perfetto per i disegni tattici dei bianchi. Bisognerà vedere cosa vorrà farne Roberto De Zerbi e, in seconda battuta, cosa vorrà fare lui stesso. L'anno scorso preferì tornare a giocare in Olanda rifiutando il prestito in serie B.

Alternativa che piace è Andrea Favilli, 22enne del Genoa che ha vissuto un anno e mezzo difficile dopo un brutto infortunio ma che due stagioni fa era aveva segnato 8 reti in cadetteria con l'Ascoli. Anche lui andrà in ritiro con il resto della squadra di Andreazzoli ma dovrebbe essere mandato a giocare. Può essere un nome da tenere presente ad agosto.