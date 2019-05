Lo Spezia va ai playoff se...

La prossima giornata sarà la penultima gara della regalar season: ecco in quali casi i bianchi potranno festeggiare al termine della partita contro il Crotone.

La Spezia - Centottanta minuti alla fine ma non per tutte. Lecce e Cosenza sono le ultime a riposare prima che inizi la seconda parte del torneo con i playoff e i play out che caratterizzeranno l’intero mese di maggio sono all’ultima finale per la serie A del 2 giugno. Stasera lo Spezia ha 48 punti, gli stessi della Cremonese con cui c’è una parità perfetta negli scontri diretti (2-0 e 0-2) e al momento pure nella differenza reti (+6). Curioso che gli aquilotti hanno gli scontri diretti in altrettanta perfetta parità anche con il Perugia (1-1 e 1-1) mentre con il Cittadella (1-0 e 0-1) sono in vantaggio. In classifica il Verona che potrebbe cacciare Fabio Grosso, e’ appena una lunghezza più in alto mentre Cittadella e Perugia, che non sono andate oltre il pareggio ad occhiali, viaggiano appaiate a 47. Fino a qui c’e speranza per tutte, oltre no.



Punti vicinissimi, differenze reti spesso identiche e il rischio che al termine della regular season due o più squadre si trovino nella stessa situazione. I criteri di arrivo stilati dalla Lega in caso di arrivo a pari punti non sono cambiati: punti conseguiti negli scontri diretti, differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti, differenza reti dell’intero campionato, maggior numero di reti segnate nell’intero campionato, infine il sorteggio. Alla prossima lo Spezia riceverà il Crotone per una partita che può essere decisiva ma anche non sufficiente a festeggiare il traguardo visto che il Lecce oggi ha sciaguratamente perso tre punti a Padova e vorrà festeggiare la promozione davanti al proprio pubblico proprio contro gli aquilotti all’ultima giornata visto che sabato riposeranno.



La sensazione è che con tutto questo equilibrio, in caso di arrivo a pari punti, si rischia di scomodare più che la componente scontri diretti e la differenza reti negli stessi, la differenza reti generale. Spezia e Cremonese stasera sono a +6, Hellas a +5, Cittadella a +8, Perugia a -1. Isolando il discorso ai soli 90’ prossimi, l’unico caso in cui lo Spezia va ai playoff con un turno di anticipo e’ una combinazione di risultati che non può prescindere dalla vittoria sul Crotone: per rendere inutile la gara di Lecce all’ultima giornata contestualmente il Cittadella deve perdere o pareggiare a Verona e il Perugia uscire sconfitto da Foggia. I veneti nel migliore dei casi andrebbero a 48, tre punti sotto lo Spezia ma con lo scontro diretto sfavorevole l’arrivo alla pari premierebbe gli aquilotti. Gli umbri se invece pareggiassero terrebbero aperta una comunque flebile speranza: in caso di arrivo appaiato, con scontro diretto e relativa differenza reti perfettamente a specchio, quello che potrebbe fare la differenza è la distanza nella differenza reti generale, con lo Spezia oggi a +6 e il Perugia a -1. Ma sono quisquilie matematiche, il resto fortunamente è campo.