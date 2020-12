Lo Spezia va a Cesena in pullman, la Lazio ci arriva in aereo

La Spezia - "Per volare più in alto, nei cieli d’Italia, d’Europa e del mondo, con il nostro simbolo e i nostri colori, memori dell’ispirazione dei Fondatori”. Non è mancata una sana dose di retorica alla presentazione dell'aereo ufficiale della SS Lazio, il regalo di Claudio Lotito al club per il ritorno in Champions League e per i 120 anni della società biancoceleste. Oggi atterrerà a Cesena in vista della partita contro lo Spezia di sabato pomeriggio.

Di aquile in aquile, quelle di Vincenzo Italiano invece si muoveranno come sempre in pullman. Con la prospettiva - non più solo una speranza - di non dover più affrontare le tre ore di viaggio fino al Manuzzi dal 16 dicembre prossimo per Spezia-Bologna. Prima partita ufficiale di serie A che si giocherà al Picco. Manca solo il via libera della FIGC che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Spezia che per le trasferte più lontane si affida all'azienda Fast private jet come molte realtà calcistiche del Paese.