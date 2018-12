Lo Spezia trova un Crotone sprofondato in zona play-out

Battuto da Bucchi ieri sera, avrà voglia di riscatto.

La Spezia - Il Benevento passeggia su un Crotone in netta crisi. La squadra della strega conquista tre punti ritornando nei quartieri alti della classifica. Pronti via e subito Benevento in vantaggio. Letizia di testa serve Insigne che tutto solo infila il pallone tra le gambe di Cordaz per la gioia del pubblico sannita. Il Benevento gestisce bene il vantaggio e ha varie opportunita’ di raddoppiare prima di andare a riposo, ma sia Coda che Insigne non c’entrano il bersaglio. Il Crotone costruisce poco e solo nel finale di primo tempo di fa vivo dalle parti di Montipo’ con Firenze, ma la sua mira non e’ precisa. L’ inizio della ripresa e’ tutta giallorossa. Al 12' il Benevento raddoppia. Insigne si incunea in area e viene atterrato. Dal dischetto Coda non sbaglia. Il Benevento gioca in scioltezza e al 37' cala il tris con un gran tiro di Buonaiuto che mette la parola fine al match.