Lo Spezia tratta Jeroen Zoet, portiere del Psv

La Spezia - Dopo aver ufficializzato l’ingaggio dello svincolato Jacopo Sala e in attesa di definire l’arrivo dall’Hajduk Spalato di Ardian Ismajli, lo Spezia tratta Jeroen Zoet, portiere classe 1991 di proprietà del PSV Eindhoven, con un passato nella nazionale maggiore dei Paesi Bassi. Fresco di rinnovo col club olandese, ha trascorso gli ultimi sei mesi della scorsa stagione in forza all'Utrecht. Potrebbe arrivare in maglia bianca, non escludendo la pista che porta a Simone Scuffet, che l'Udinese darebbe ancora in prestito. Anche il peso economico di queste operazioni dirà di più sulle scelte del dg dell'area tecnica Mauro Meluso.