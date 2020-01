Lo Spezia tra le regine del mercato, rosa extralarge

La Spezia - E' uno Spezia extralarge quello che esce dal mercato di gennaio. Due gli obiettivi individuati da Guido Angelozzi: trovare un centravanti e rivedere la fascia sinistra. Il primo centrato con tempestività con M'Bala Nzola dal Trapani, già due presenze e una rete molto importante per lui in quel di Crotone. Il secondo filone porta a Verona, con gli innesti di Luigi Vitale e Antonio Di Gaudio che si concretizzano in queste ore. Lo Spezia chiude per tre prestiti e alza l'età media, che rimane una delle più verdi del campionato, insieme al monte ingaggi che ora si aggira sui 7.5 milioni di euro.

La rosa è come detto piuttosto voluminosa. Per ogni ruolo ci sono due scelte, con alcune eccezioni. Al terzino sinistro, contando anche Marchizza, le alternative sono Vitale, Ramos e Bastoni. Per il ruolo di ala sinistra ecco Gyasi, Di Gaudio e Bidaoui. I centravanti sono Galabinov, Nzola e Gudjohnsen. Non a caso in questi giorni si erano aperte le porte del prestito per Sveinn Gudjohnsen e Juan Ramos. Possibilità in serie C per entrambi - la Pergolettese e l'Avellino sul primo -, ma entrambi hanno preferito rimanere e giocarsi le proprie chance in aquilotto.



La squadra esce sulla carta molto rafforzata con elementi che la serie B l'hanno già frequentata - 223 presenze per Vitale, oltre centocinquanta per Di Gaudio - e vinta. Ma una sensazione che deriva anche dalla crescita segnalata da tutto il gruppo in queste settimane e dal recupero di alcune pedine importanti come i due gemelli Ricci , un Mora in versione trascinatore e ovviamente Andrej Galabinov.

Spezia che non è l'unica squadra ad alzare l'asticella. Regina del mercato è l'Empoli, che lascia partire La Mantia ma incamera tre acquisti dalla serie A: Henderson, La Mantia e Ciciretti. Si muove molto anche l'Entella che accoglie Dezi, De Col e Mazzitelli mentre il Cosenza si affida a Casasola e Asencio. Attaccanti che sono ovviamente i più ricercati: per il Pescara c'è Pucciarelli, Armenteros a Crotone dal Benevento che prende a sua volta Moncini, Trotta va all'Ascoli mentre il Frosinone sceglie Ardemagni e Tabanelli e il Pisa segna il colpo Vido. Il Pordenone ha un nuovo trequartista: Tremolada, ma al Picco non ci sarà.